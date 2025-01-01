Как будет работать МРЭО в Псковской области в новогодние праздники

14:58, 01 января 2025, ПАИ

В новогодние выходные изменился график работы регистрационно-экзаменационных подразделений Псковской области, сообщили ПАИ в региональном управлении Госавтоинспекции УМВД России.

3 и 4 января будут рабочими днями. Сегодня, 1 января, а также 2 и 5–8 января будут выходными.

Напомним, что в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции можно получить государственные услуги в электронном виде с использованием портала «Госуслуги».

При подаче заявления через портал пользователь получает возможность значительно сократить время для получения государственной услуги, выбрать удобные дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции.