Как будет работать МРЭО в Псковской области в новогодние праздники
В новогодние выходные изменился график работы регистрационно-экзаменационных подразделений Псковской области, сообщили ПАИ в региональном управлении Госавтоинспекции УМВД России.
3 и 4 января будут рабочими днями. Сегодня, 1 января, а также 2 и 5–8 января будут выходными.
Напомним, что в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции можно получить государственные услуги в электронном виде с использованием портала «Госуслуги».
При подаче заявления через портал пользователь получает возможность значительно сократить время для получения государственной услуги, выбрать удобные дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции.
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