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Ключевые культурные события 2024 года в Пскове назвал Борис Елкин

Глава Пскова Борис Елкин вспомнил значимые культурные мероприятия и обновления в сфере культуры 2024 года, выразив уверенность, что 2025 год принесёт псковичам новые позитивные впечатления.

«С наступившим Новым годом, дорогие друзья! Самое время оглянуться назад и вспомнить яркие моменты 2024 года, который был богат фестивалями, концертами и семейными праздниками», – написал глава Пскова в своём телеграм-канале.

Международный фестиваль циркового искусства «Псковский скоморох», большие семейные выходные, гастрофестивали «Виноград» и «Лешуга», всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» и фестиваль дополнительного образования «Территория детства», первый региональный фестиваль хореографического искусства имени Владимира Максимова – эти события раскрыли новые таланты и подарили нам множество побед.

Один из знаковых итогов ушедшего года – открытие обновлённой библиотеки «Родник» имени С. А. Золотцева. Благодаря национальному проекту «Культура» библиотека не только преобразилась внешне, но и наполнилась современным мультимедийным оборудованием и новыми книгами.

Обновились также наши учреждения культуры. В Детской музыкальной школе №5 капитально отремонтирована крыша, приведены в порядок учебные классы, а среди музыкальных инструментов появились электропиано и синтезатор. В Детскую школу искусств поступили баян «Тула» и набор жалеек, в фойе установлена интерактивная панель. А сцену Городского культурного центра украсил светодиодный экран.

«Уверен, что положительные эмоции надолго сохранятся в наших сердцах. А мы продолжим с уверенностью двигаться вперёд, полные сил и вдохновения на новые свершения», – добавил глава города.

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