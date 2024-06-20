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Площадки, дегустация, джаз: 21 июня в Пскове начнётся эногастрономический фестиваль «Виноград»

С 21 по 30 июня в Финском парке и парке Строителей Пскова в третий раз пройдет эногастрономический фестиваль «Виноград». Гости смогут продегустировать и купить российские вина, сыры, принять участие в мастер-классах, послушать лекции и живую музыку, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: ТКД

В ярмарочной части фестиваля будут представлены более 40 брендов вин Кубани, Кавказа, Крыма и Дона. На каждой из одноимённых тематических площадок гостей будут знакомить с винами, гастрономией и культурой не только винодельческого юга России, но и Псковской области.

Площадка «Кавказ» встретит гостей танцами, звучанием дудука Вардана Арутюняна и мастер-классами по раскрашиванию барана и изготовлению глиняных изделий на гончарных кругах. На «Кубани» пройдут выступления поэтов и танцевальные мастер-классы хип-хоп-центра «Хоть отбавляй!». Реконструкция походной кухни казаков, уроки по владению казачьим оружием, показ мультфильмов и дискотека 2000-х будут ждать на «Дону». На площадке «Крым» по доброй традиции пройдёт джазовый фестиваль, в котором примут участие 12 коллективов, в том числе квинтет Сауло Тупинамба и биг-бенд Стаса Чигадаева. Из Санкт-Петербурга приедет шоу-оркестр Street Band, а псковских музыкантов представят Лиза Матрешка и Radio Band.

Для детской зоны подготовлена обширная программа: творческие занятия, логические игры, шоу мыльных пузырей, крио-шоу и мастер-классы по созданию игрушек.

На площадке «Винология», созданной при участии и поддержке Курчатовского института, каждый день будут проходить лекции винных экспертов, сомелье, научные лекции и мастер-классы, которые расскажут о вине и виноградарстве с точки зрения генетики, селекции и микробиологии. Каждый посетитель ярмарки сможет пройти несложные испытания и получить паспорт амбассадора российского вина.

Все мероприятия фестиваля бесплатны. Все площадки будут работать на протяжении всех дней ярмарки. Полная программа фестиваля есть здесь.

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Площадки, дегустация, джаз: 21 июня в Пскове начнётся эногастрономический фестиваль «Виноград»

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