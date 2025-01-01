Певец Сергей Трофимов выступит вместе со своей дочерью на псковской сцене
6 января на сцене БКЗ Псковской областной филармонии пройдёт концерт известного российского исполнителя Сергея Трофимова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской областной филармонии.
«Приятная новость для всех зрителей концерта Сергея Трофимова в Пскове – вместе с артистом выступит дочь Елизавета Трофимова», – отметили в Псковской филармонии.
Мероприятие платное.
Ранее сообщалось, что нейросетевое кино покажут псковичам на фестивале анимационного кино.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
01 января 2025
При господдержке в ряде муниципалитетов Псковской области улучшилась гостиничная инфраструктура
01 января 2025
Свой день рождения отмечает сегодня главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников