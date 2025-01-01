Певец Сергей Трофимов выступит вместе со своей дочерью на псковской сцене

22:43, 01 января 2025, ПАИ

6 января на сцене БКЗ Псковской областной филармонии пройдёт концерт известного российского исполнителя Сергея Трофимова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской областной филармонии.

«Приятная новость для всех зрителей концерта Сергея Трофимова в Пскове – вместе с артистом выступит дочь Елизавета Трофимова», – отметили в Псковской филармонии.

Мероприятие платное.

Ранее сообщалось, что нейросетевое кино покажут псковичам на фестивале анимационного кино.