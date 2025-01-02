Пыталовские полицейские предотвратили мошенничество

10:45, 02 января 2025, ПАИ

Пыталовские полицейские предотвратили мошенничество. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Начальник Управления МВД России по Псковской области получил благодарственное письмо от жительницы Пыталовского муниципального округа, в котором она выразила признательность старшему лейтенанту внутренней службы, старшему специалисту направления тылового обеспечения отделения МВД России по Пыталовскому району Олегу Кондратьеву и майору полиции, дознавателю группы дознания этого же отделения Эльвире Мамошиной. Они были отмечены за оперативное реагирование и помощь в предотвращении мошенничества.

Заявительница сообщила, что ей позвонила незнакомая женщина, представившаяся сотрудницей ресурсной компании. Она заявила, что в их доме планируется замена счетчиков электроэнергии и для этого требуется согласие жильцов. Однако во время разговора заявительница услышала, как собеседница сказала кому-то: «Оформляй кредит на полтора миллиона, пока я её держу на линии». Это вызвало у женщины подозрения, и она немедленно позвонила в полицию.

Полицейские быстро отреагировали на поступившее сообщение. Благодаря их профессионализму и оперативным действиям удалось предотвратить мошенничество и защитить женщину от финансовых потерь.

В своем благодарственном письме жительница муниципалитета подчеркнула значимость работы сотрудников полиции, которые не только выполняют свои обязанности, но и проявляют заботу и внимательность к гражданам.

«Я очень благодарна за их помощь и оперативность, а также за человечность и неравнодушие к чужой беде. Благодаря им я смогла избежать серьезных проблем», – написала она.

Управление МВД России по Псковской области продолжает усиливать меры по обеспечению безопасности граждан и призывает жителей быть внимательными к подозрительным звонкам и сообщениям, а также немедленно сообщать о любых попытках мошенничества.