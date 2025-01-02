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Общество

Псковская полиция напоминает, как действовать при обнаружении подозрительных предметов

Полиция напоминает гражданам о том, как следует действовать при нахождении подозрительных предметов. В Псковской области и соседних регионах часто возникают случаи, когда местные жители находят объекты, которые могут быть взрывными устройствами или боеприпасами времен Великой Отечественной войны. Неосторожное обращение с такими предметами может привести к серьезным последствиям. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Подобные объекты неизвестного происхождения могут встречаться в транспорте, на лестничных площадках, возле квартир, в учреждениях и местах с большим скоплением людей.

Если кто-то заметил оставленный или бесхозный предмет в общественном транспорте, следует уточнить у соседних пассажиров, не знают ли они, кому он принадлежит. Если установить владельца не удалось, необходимо немедленно сообщить о находке водителю.

Если подозрительный предмет найден на лестничной площадке в подъезде жилого дома, стоит спросить у соседей, не принадлежит ли это им. Если владелец не обнаружен, следует сразу обратиться в полицию.

При обнаружении подозрительного объекта в учреждении необходимо незамедлительно сообщить об этом администрации или дежурному.

Во всех перечисленных ситуациях категорически запрещается трогать и перемещать найденный предмет, а также нужно попытаться выяснить, кому он принадлежит. Если владельца не удается установить, необходимо немедленно сообщить об этом в полицию, предупредить окружающих о подозрительной находке и попросить их отойти на безопасное расстояние до прибытия следственно-оперативной группы.

Полиция напоминает, что внешний вид предмета может скрывать его истинное предназначение.

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