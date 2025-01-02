22 человека спасли на пожаре в жилом доме в Пскове
Возгорание произошло в квартире пятиэтажного дома на улице Металлистов в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие пожарные оперативно локализовали очаг возгорания на площади 15 квадратных метров и открытое горение.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Пожарными спасены 22 человека, из них двое детей. Пострадал один человек, направлен для оказания помощи в медицинское учреждение.
Предварительно, причиной пожара могло стать занесение постороннего источника зажигания.
На месте происшествия работали дознаватели Госпожнадзора.
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