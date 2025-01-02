22 человека спасли на пожаре в жилом доме в Пскове

12:30, 02 января 2025, ПАИ

Возгорание произошло в квартире пятиэтажного дома на улице Металлистов в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные оперативно локализовали очаг возгорания на площади 15 квадратных метров и открытое горение.

Пожарными спасены 22 человека, из них двое детей. Пострадал один человек, направлен для оказания помощи в медицинское учреждение.

Предварительно, причиной пожара могло стать занесение постороннего источника зажигания.

На месте происшествия работали дознаватели Госпожнадзора.