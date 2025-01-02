Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О значимых для Псковской области предновогодних событиях 1994 года рассказал Михаил Ведерников

О значимых предновогодних событиях 1994 года рассказал в своём спецпроекте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

  • О значимых для Псковской области предновогодних событиях 1994 года рассказал Михаил Ведерников
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • О значимых для Псковской области предновогодних событиях 1994 года рассказал Михаил Ведерников
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • О значимых для Псковской области предновогодних событиях 1994 года рассказал Михаил Ведерников
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • О значимых для Псковской области предновогодних событиях 1994 года рассказал Михаил Ведерников
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • О значимых для Псковской области предновогодних событиях 1994 года рассказал Михаил Ведерников
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • О значимых для Псковской области предновогодних событиях 1994 года рассказал Михаил Ведерников
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • О значимых для Псковской области предновогодних событиях 1994 года рассказал Михаил Ведерников
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • О значимых для Псковской области предновогодних событиях 1994 года рассказал Михаил Ведерников
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • О значимых для Псковской области предновогодних событиях 1994 года рассказал Михаил Ведерников
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«1994 год завершался неспокойно. Начинались боевые действия на Северном Кавказе. На первой полосе вместе с поздравлениями – обращения с просьбой оказать поддержку военнослужащим. Как и сегодня, жители области всегда были с нашими бойцами», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также отметил, что одним из знаковых событий уходящего 1994 года стало сотрудничество Псковской ГТС с корейской фирмой «Самсунг», благодаря чему была обустроена новая телефонная станция на десять тысяч номеров.

«Сегодня, спустя 30 лет, стационарные телефоны постепенно уходят в прошлое благодаря президентскому нацпроекту «Цифровая экономика». За шесть лет мы подключили к интернету 602 социальных объекта, а на «Госуслугах» в электронном виде можно получить 89 государственных и муниципальных услуг», – рассказал губернатор Псковской области.

Михаил Ведерников заметил, что на страницах газет за 1994 год немало интересных фактов. Например, что, по самым скромным подсчётам, встреча Нового года обойдётся для семьи из четырёх человек в 100 тысяч рублей.

«Любопытная статья про Партию любителей пива – да, в Пскове были её последователи. Интересно читать и рекламные объявления – «и вдобавок допишите полкило чего хотите», – написал глава региона в своём Telegram-канале.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 января 2025

Энергетики ликвидируют последствия непогоды в Псковской области
02 января 2025

95-летие отмечает ветеран труда Николай Чуев из Пыталово
02 января 2025

До -6 градусов и гололедица ожидаются в Псковской области 3 января
02 января 2025

Сильный снег накроет сегодня Псковскую область
02 января 2025

Врач объяснил, почему в холодную погоду необходимо носить шапку
02 января 2025

Пыталовские полицейские предотвратили мошенничество
02 января 2025

Дмитрий Быстров исполнил желания двух сестёр из Острова
02 января 2025

В Псковской области энергетики работают в режиме повышенной готовности

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...