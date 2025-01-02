О значимых для Псковской области предновогодних событиях 1994 года рассказал Михаил Ведерников

13:16, 02 января 2025, ПАИ

О значимых предновогодних событиях 1994 года рассказал в своём спецпроекте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

















«1994 год завершался неспокойно. Начинались боевые действия на Северном Кавказе. На первой полосе вместе с поздравлениями – обращения с просьбой оказать поддержку военнослужащим. Как и сегодня, жители области всегда были с нашими бойцами», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также отметил, что одним из знаковых событий уходящего 1994 года стало сотрудничество Псковской ГТС с корейской фирмой «Самсунг», благодаря чему была обустроена новая телефонная станция на десять тысяч номеров.

«Сегодня, спустя 30 лет, стационарные телефоны постепенно уходят в прошлое благодаря президентскому нацпроекту «Цифровая экономика». За шесть лет мы подключили к интернету 602 социальных объекта, а на «Госуслугах» в электронном виде можно получить 89 государственных и муниципальных услуг», – рассказал губернатор Псковской области.

Михаил Ведерников заметил, что на страницах газет за 1994 год немало интересных фактов. Например, что, по самым скромным подсчётам, встреча Нового года обойдётся для семьи из четырёх человек в 100 тысяч рублей.

«Любопытная статья про Партию любителей пива – да, в Пскове были её последователи. Интересно читать и рекламные объявления – «и вдобавок допишите полкило чего хотите», – написал глава региона в своём Telegram-канале.