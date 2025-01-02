95-летие отмечает ветеран труда Николай Чуев из Пыталово

13:55, 02 января 2025, ПАИ

95-летие отмечает ветеран труда, труженик тыла, имеющий статус «дети войны», Николай Чуев из Пыталово сегодня, 2 января, пишет газета «Наша жизнь».

Поздравить юбиляра к нему домой пришли глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева, председатель Совета ветеранов округа Елена Федорова.

Вера Кондратьева передала Николаю Чуеву приветственный адрес и подарки от президента России Владимира Путина и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Гости пожелали ему крепкого здоровья, благополучия, заботы и внимания.

Также в этот день почётного гостя приехали поздравить глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская и председатель Совета ветеранов Красногородского муниципального округа Галина Николаева.

Николай Чуев родился в Невельском районе, но большую часть жизни посвятил Красногородскому краю. Свое предназначение он нашел в медицине, отработав фельдшером более 50 лет. В Пыталовский район, поближе к сыну, он переехал в 2020 году. С тех пор здесь и проживает.

«В дань уважения человеку, внесшему огромный вклад и работавшему на благо жителей Красногородского района, Валентина Понизовская поблагодарила именинника за труд и пожелала встретиться на 100-летнем юбилее. Свои пожелания в адрес Николая Чуева выразила и председатель Совета ветеранов Галина Николаева», – отметили в газете.