Один человек пострадал в результате съезда автомобиля в кювет в Островском районе

13:59, 02 января 2025, ПАИ

44-летняя женщина, водитель автомобиля Chery, при обгоне не справилась с управлением и съехала в кювет. ДТП произошло в семи километрах от Острова в сторону Пскова в Островском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадал пассажир. Помощь оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.