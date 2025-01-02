Один человек пострадал в результате съезда автомобиля в кювет в Островском районе
44-летняя женщина, водитель автомобиля Chery, при обгоне не справилась с управлением и съехала в кювет. ДТП произошло в семи километрах от Острова в сторону Пскова в Островском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадал пассажир. Помощь оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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