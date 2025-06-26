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Происшествия

В Пскове завершено расследование убийства инструктора учебного центра МВД

В Пскове завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника полиции, застрелившего преподавателя учебного центра УМВД России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

По версии следствия, 28 марта 2025 года на занятии по огневой подготовке полицейский-водитель городского отдела полиции, проходивший обучение в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области, нарушив технику безопасности, выстрелил, причинив преподавателю смертельное огнестрельное ранение.

Теперь полицейский обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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