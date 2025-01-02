Первые документы в 2025 году подписал Владимир Путин
Первые документы в 2025 году подписал президент России Владимир Путин. Об этом пишет газета «Известия».
В частности, один из документов вносит изменения в состав коллегии Министерства иностранных дел страны. По нему бывший руководитель российского диппредставительства в Великобритании Александр Яковенко исключается из коллегии МИД России. Членом коллегии же утвердили директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям Александра Алимова.
Кроме того, ещё одно распоряжение главы государства касается изменений в составе коллегии Министерства юстиции России.
Ещё один указ Владимира Путина вносит изменения в положение о Следственном комитете. Теперь его глава может учреждать официальные геральдические знаки ведомства, а также определять порядок их изготовления и использования.
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