Почти 1,5 тысячи социальных контрактов заключено в Псковской области за год

12:25, 03 января 2025, ПАИ

1499 социальных контрактов было заключено в Псковской области в 2024 году, сообщили ПАИ в региональном комитете по социальной защите.

Контракты заключены на общую сумму 318 миллионов рублей. Среди них 614 договоров – на поиск работы, 759 – на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, 88 – на преодоление трудной жизненной ситуации, а 38 – на ведение личного подсобного хозяйства.

В нынешнем году планируется заключить не менее 1,5 тысячи социальных контрактов. Соглашения с многодетными семьями устанавливаются в приоритетном порядке.