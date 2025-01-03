Кто сейчас лидирует в номинации «Рекорд» премии «Народное признание»

15:55, 03 января 2025, ПАИ

Фавориты установились в некоторых номинациях Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024». Публикуем список тех, кто на данный момент занимает лидирующие позиции в номинации «Рекорд».

Первое место с 17 процентами голосов занимает команда «Спасатель-Псков», за которую свой голос отдали более 1500 человек. Команда юнармейцев «Спасатель-Псков» в возрасте 11-13 лет добилась выдающегося успеха на Всероссийской военно-патриотической игре «Зарница 2.0». Они не только одержали победу на муниципальном и региональном этапах, но и блестяще выступили на окружном этапе, завоевав призовые места в отрядных и личных состязаниях.

Второе промежуточное место у юной спортсменки из деревни Фотьево Великолукского района Варвары Никифоровой, которая набрала 700 голосов. В пятилетнем возрасте Варвара начала выступать на соревнованиях различного уровня. За плечами у девочки уже 15 наград: восемь золотых медалей, пять серебряных и две бронзовых. Из последних достижений Варвары - участие в Чемпионате и Первенстве Северо-Западного федерального округа по пилонному спорту в Пскове, а также в Чемпионате и Первенстве России - в Москве.

Немного от неё отстаёт Федерация практической стрельбы Псковской области с 682 голосами. Впервые благодаря Федерации в Псковской области начали проводиться чемпионаты и первенства по практической стрельбе. В 2024 году прошел шестой по счету Чемпионат и Первенство на кубок губернатора, в котором приняли участие более 200 спортсменов.

На четвёртом месте, имея около 600 голосов, тренер футбольной команды «Острович» Виталий Алексеев. Он тренирует ребят уже более тридцати лет. За это время под его наставничеством выросло не одно поколение спортсменов, которые достигли больших успехов на футбольном поле и неоднократно становились победителями и призерами районных и региональных турниров.

Пятое место, имея пять процентов от общего числа голосов, занимают юный спортсмен из Порховского района Тимофей Сухов (453) и педагог дополнительного образования по тяжёлой атлетике из Бежаниц Елена Фомина (458).

Отметим, что итоги голосования ещё могу поменяться. У номинантов есть ещё время, чтобы набрать достаточное количество голосов и выйти в следующий тур.

Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.

Победителей назовут в 10 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие».

Первый этап голосования за номинантов проходит с 16 декабря по 17 января, второй – с 20 января по 21 февраля. Церемония вручения состоится 26 февраля в Псковской областной филармонии.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

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