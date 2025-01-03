До -8 градусов прогнозируют синоптики в Псковской области 4 января
Облачная погода ожидается в Псковской области 4 января, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Синоптики прогнозируют небольшой снег, местами умеренный. На дорогах местами гололедица.
Будет дуть ветер южных и юго-западных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.
Температура по области составит ночью от -3 до -8 градусов, днём – от -1 до -6 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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