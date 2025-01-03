До -8 градусов прогнозируют синоптики в Псковской области 4 января

18:12, 03 января 2025, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 4 января, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют небольшой снег, местами умеренный. На дорогах местами гололедица.

Будет дуть ветер южных и юго-западных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура по области составит ночью от -3 до -8 градусов, днём – от -1 до -6 градусов.

Атмосферное давление будет низким.