Новогодний бал-маскарад проходит в Пскове
Новогодний бал-маскарад «В некотором царстве, в некотором государстве...» проходит в Приказной палате Псковского кремля сегодня, 3 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Псковичи получили возможность погрузиться в мир сказок и легенд, выбрав костюм своего любимого персонажа из сказок. Особое внимание было уделено персонажам из русских и зарубежных сказок.
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Мероприятие организовано Псковским музеем-заповедником и Псковским городским молодёжным центром.
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