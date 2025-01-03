Новогодний бал-маскарад проходит в Пскове

19:35, 03 января 2025, ПАИ

Новогодний бал-маскарад «В некотором царстве, в некотором государстве...» проходит в Приказной палате Псковского кремля сегодня, 3 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Псковичи получили возможность погрузиться в мир сказок и легенд, выбрав костюм своего любимого персонажа из сказок. Особое внимание было уделено персонажам из русских и зарубежных сказок.



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника









Мероприятие организовано Псковским музеем-заповедником и Псковским городским молодёжным центром.