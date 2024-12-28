31-летний мужчина пропал в Локнянском округе
31-летний Алексей Прокофьев пропал в районе деревень Работино и Крестилово в Локнянском муниципальном округе. Об этом сообщает поисковый отряд «След».
Последняя связь у родственников была с ним 11 декабря в 22:30.
Мужчина был одет в чёрную куртку и поверх неё чёрную жилетку, спортивные штаны цвета хаки, тёмно-серые полуботинки, ярко-красную спортивную шапку.
С собой у него были два пакета с вещами: один яркий, принадлежавший одному из маркетплейсов, а также чёрный рюкзак Nike. На пальце у него была золотая печатка с чёрным камнем.
Если кто-то из жителей региона обладает какой-либо информацией, их просят сообщить поисковому отряду «След» по телефону +7-911-376-76-76 или в полицию.
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