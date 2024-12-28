31-летний мужчина пропал в Локнянском округе

14:56, 28 декабря 2024, ПАИ

31-летний Алексей Прокофьев пропал в районе деревень Работино и Крестилово в Локнянском муниципальном округе. Об этом сообщает поисковый отряд «След».

Последняя связь у родственников была с ним 11 декабря в 22:30.

Мужчина был одет в чёрную куртку и поверх неё чёрную жилетку, спортивные штаны цвета хаки, тёмно-серые полуботинки, ярко-красную спортивную шапку.

С собой у него были два пакета с вещами: один яркий, принадлежавший одному из маркетплейсов, а также чёрный рюкзак Nike. На пальце у него была золотая печатка с чёрным камнем.

Если кто-то из жителей региона обладает какой-либо информацией, их просят сообщить поисковому отряду «След» по телефону +7-911-376-76-76 или в полицию.