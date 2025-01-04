Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Тематическая экскурсия по выставке японской гравюры пройдёт в Пскове

Тематическая экскурсия по выставке «Картины изменчивого мира. «Эпоха Эдо» в России и Пскове» пройдёт во Дворе Постникова в воскресенье, 6 января, в 13:00 и в 15:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

  • Тематическая экскурсия по выставке японской гравюры XVIII–XIX веков
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Тематическая экскурсия по выставке японской гравюры XVIII–XIX веков
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Тематическая экскурсия по выставке японской гравюры XVIII–XIX веков
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Тематическая экскурсия по выставке японской гравюры XVIII–XIX веков
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Тематическая экскурсия по выставке японской гравюры XVIII–XIX веков
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Более ста подлинных гравюр из частного собрания демонстрируют загадочный мир Японии VIII–XIX веков. На выставке представлены работы таких знаменитых мастеров, как Окумура Масанобу, Тории Киёмицу, Судзуки Харунобу, Исода Корюсай, Утагава Кунисада I и Утагава Куниёси», – отметили в учреждении.

Один из разделов выставки посвящен Николаю Петровичу Резанову – путешественнику, одному из основателей Российско-Американской компании. Здесь представлены документы, подписанные рукой самого Резанова, а также макет корабля «Надежда».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 января 2025

Тематическая экскурсия по выставке японской гравюры пройдёт в Пскове
04 января 2025

Жителей Псковской области приглашают подать заявки на Международный фестиваль правильного кино
04 января 2025

Традиционный новогодний бал прошёл в Приказной палате Псковского кремля
03 января 2025

Новогодний бал-маскарад проходит в Пскове
03 января 2025

Концерт «Старые новые песни» проходит в Пскове
02 января 2025

Новая арт-экскурсия Михаила Драгунова пройдёт в «Михайловском»
01 января 2025

Чем гастрономические достопримечательности Печорского округа удивят туристов
01 января 2025

Свой день рождения отмечает сегодня главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...