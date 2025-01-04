Тематическая экскурсия по выставке японской гравюры пройдёт в Пскове

12:42, 04 января 2025, ПАИ

Тематическая экскурсия по выставке «Картины изменчивого мира. «Эпоха Эдо» в России и Пскове» пройдёт во Дворе Постникова в воскресенье, 6 января, в 13:00 и в 15:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника









«Более ста подлинных гравюр из частного собрания демонстрируют загадочный мир Японии VIII–XIX веков. На выставке представлены работы таких знаменитых мастеров, как Окумура Масанобу, Тории Киёмицу, Судзуки Харунобу, Исода Корюсай, Утагава Кунисада I и Утагава Куниёси», – отметили в учреждении.

Один из разделов выставки посвящен Николаю Петровичу Резанову – путешественнику, одному из основателей Российско-Американской компании. Здесь представлены документы, подписанные рукой самого Резанова, а также макет корабля «Надежда».