Два человека пострадали при столкновении автомобилей в Псковском районе
ДТП произошло в деревне Логозовичи в Псковском районе. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В населённом пункте столкнулись Toyota и Hyundai. В результате ДТП пострадали два человека. Помощь им оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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