Два человека пострадали при столкновении автомобилей в Псковском районе

13:55, 04 января 2025, ПАИ

ДТП произошло в деревне Логозовичи в Псковском районе. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













В населённом пункте столкнулись Toyota и Hyundai. В результате ДТП пострадали два человека. Помощь им оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.