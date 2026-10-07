Россиянка перевела более миллиона рублей мошенникам под предлогом замены домофона

13:48, 07 октября 2026, ПАИ

55-летняя жительница Курска по указке злоумышленников всего за несколько часов лишилась более одного миллиона рублей. Мошенники использовали схему с заменой домофона, сообщает riakursk.ru.

Женщине поступил звонок якобы из УК с предложением заменить ключ от домофона. Незнакомец попросил продиктовать цифровую комбинацию из СМС. После пришло письмо от фейкового портала «Госуслуги» с информацией о взломе учётной записи. Женщина связалась по указанному в письме телефону со «специалистом», который подтвердил опасения клиентки.

Затем к разговору подключились лжесотрудники банка, которые рекомендовали спасти деньги, хранившиеся на счетах. Курянка перевела на «безопасный счёт» 1 миллион 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что общее количество жителей Псковской области, ставших жертвами мошенников, составило 358 человек с начала года. Суммарный ущерб достиг 278 767 856 рублей.