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Происшествия

В Пскове мужчина обвиняется в убийстве знакомой

Мужчина в Пскове обвиняется в убийстве знакомой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

1 января в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир многоквартирного дома в Пскове тела женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении преступления задержан 45-летний местный житель, в гостях у которого находилась потерпевшая 31 декабря 2024 года. Они выпивали алкоголь, и у них произошёл конфликт. После этого мужчина ударил ножом женщину в шею. После совершения убийства мужчина покинул квартиру, желая скрыться от правоохранительных органов.

Подозреваемый установлен благодаря слаженным действиям следователей и криминалистов регионального следственного управления при оперативном сопровождении сотрудников УУР УМВД России по Псковской области и оперуполномоченных территориального отдела полиции, отметили в пресс-службе СУ СК.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли биологические следы и иные объекты, имеющие значение для следствия. Кроме того, допрошены свидетели и назначены необходимые судебные экспертизы.

Фигурант задержан в процессуальном порядке. Ему предъявили обвинение в совершении преступления и заключили под стражу. По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств расследуемого преступления, отметили в пресс-службе СУ СК.

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