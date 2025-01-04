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В Пскове представят трофейную военную технику

Выставка трофейной техники, которая была захвачена военнослужащими группировки войск «Север» во время СВО, готовится в Пскове. Её откроют 8 января в 11:00, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Псковской области

Выставку откроют на автостоянке возле областного центра семьи на улице Карла Маркса. Под открытым небом будут представлены 16 единиц техники, стоящей на вооружении ВСУ и стран НАТО: Турции, Великобритании, Финляндии, США, Франции и Австралии.

В основной части экспозиции посетители смогут увидеть бронетранспортер М113, танк Abrams, французский танк АМX, бронемашину Mastiff, боевую машину пехоты Bradley, а также целый ряд других образцов техники и вооружения.

Специальные экскурсии для гостей выставки проведут инструкторы, которые познакомят посетителей с представленными образцами техники, а также расскажут об их основных характеристиках и обстоятельствах захвата.

На едином пространстве, рядом с трофейной техникой, будут расположены павильоны филиала Центра военно-спортивной подготовки молодежи «Воин». Там можно будет увидеть различные типы беспилотных летательных аппаратов и посетить тематические интерактивные площадки. Гости смогут отточить навыки стрельбы в электронном лазерном тире, а также принять участие в мастер-классах по управлению БПЛА, основам оказания первой помощи и тактической медицине. Кроме того, будет работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, где специалисты расскажут об условиях службы в Вооруженных Силах РФ.

В первый день работы экспозиции для посетителей будет организована военная полевая кухня, а также выступления лучших творческих коллективов города.

Выставка трофейной техники будет открыта для посещения с 8 по 25 января. Вход для гостей свободный.

Добавим, что крупнейшая выставка трофейной военной техники, захваченной российскими военнослужащими в зоне СВО, прошла в Москве на Поклонной горе. За три месяца её работы экспозицию посетили более 1,3 миллиона человек со всей страны.

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