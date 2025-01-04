Чем жила Псковская область в 50-е годы прошлого века, рассказал Михаил Ведерников

19:40, 04 января 2025, ПАИ

Чем жил регион в 50-е годы, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем новогоднем спецпроекте.



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

















В 50-е годы в регионе происходил подъём сельского хозяйства за счёт освоения целины и развития колхозов. В частности, секретарь Палкинского райкома отметил, что в 1954 году вспахали на три тысячи гектаров земли больше, чем в предыдущем, написал Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Из Стругокрасненского района пришла жалоба в газету на невозможность достать ёлочные игрушки, люди приезжали за ними в Псков, добавил глава региона.

Для ребят к Новому году готовили праздничные мероприятия: 28 концертов в Доме профсоюзов, ёлку в Доме пионеров. «В каждой школе необходимо организовать комнату отдыха, обеспечить её настольными играми, газетами, книгами. Здесь обязан постоянно находиться один из учителей», – такие указания на новогодних праздниках напечатаны в газете.

Особое внимание уделялось улучшению медобслуживания. В 1954 году бюджет здравоохранения увеличился по сравнению с 1946-м в два раза.

«Сегодня благодаря президентскому нацпроекту «Здравоохранение» построено 138 ФАПов и врачебная амбулатория, приобретено 13 передвижных ФАПов и 130 медицинских автомобилей», – сказал губернатор.