«Кремлёвский квиз 3.0» организуют в Пскове 7 января

09:47, 05 января 2025, ПАИ

7 января в 19:00 в Приказной палате Псковского кремля сыграют в квиз. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея.

«Интересные вопросы, необычные правила и опытный заводной ведущий Михаил Черкасов – вот что ждёт игроков в рождественский вечер. Особенностью игры является то, что вам не потребуется глубоких знаний – правильно отвечать на вопросы поможет логика», – анонсировали в музее.

Квиз – это соревнование, больше всего похожее на такие известные передачи, как «Что? Где? Когда?» или «Брейн-ринг». Команды борются за первое место, отвечая на вопросы ведущего и зарабатывая баллы. В финале игры объявляется тройка победителей – это команды, набравшие максимальное количество баллов. Финалисты получают памятные призы и подарки.

Предварительная запись команд и дополнительная информация – по телефону (8 8112) 33-10-65.

Купить билет, в том числе по Пушкинской карте, можно здесь.