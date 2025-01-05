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Общество

В США умер ослик Перри, который был прототипом осла из «Шрека»

Ослик Перри, который стал прототипом Осла из серии мультфильмов «Шрек», в возрасте 30 лет скончался в калифорнийском парке Бол, сообщает издание Palo Alto со ссылкой на погонщика осла Дженни Киратли.

Перри усыпили 2 января после тяжёлой борьбы с ламинитом, болезненным заболеванием копыт. По словам Киратли, сотрудники парка сделали всё возможное, чтобы облегчить боль осла, но его состояние не улучшалось, поэтому было принято решение об эвтаназии.

Перри стал прототипом Осла из «Шрека», после того как один из аниматоров мультфильма заметил его во время прогулки по пастбищу. Он привёз в парк команду своих коллег, которые несколько часов провели с Перри.

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