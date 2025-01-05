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Общество

В псковских колониях ​прошли церковные службы в честь Анастасии Узорешительницы

В учреждениях УФСИН Псковской области прошли церковные службы в честь Анастасии Узорешительницы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Великомученица Анастасия жила в III–IV вв. в Римской империи и была известна своими делами милосердия. Она помогала находящимся в заключении и больным, облегчала их страдания и утешала в трудные моменты. В память о ней в исправительных колониях и следственных изоляторах области состоялись праздничные молебны.

Священнослужители, окормляющие учреждения УФСИН, провели божественные литургии, во время которых осуждённые смогли обратиться к Богу с молитвами о прощении, исцелении и поддержке. Многие воспользовались возможностью индивидуально пообщаться с батюшкой, исповедоваться и причаститься.

В конце каждой встречи священники поздравили присутствовавших с Новым годом и наступающим Рождеством Христовым, пожелав сотрудникам УИС духовных и телесных сил в несении нелёгкой службы, а отбывающим наказание – обретения и укрепления веры, стойкости на их непростом пути.

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