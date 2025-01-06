Росгвардийцы задержали мужчину, угрожавшего ножом работнику магазина в Великих Луках

11:09, 06 января 2025, ПАИ

Росгвардийцы задержали мужчину, который угрожал ножом работнику магазина в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

5 января наряд группы задержания получил сообщение о том, что в торговом центре на Октябрьском проспекте мужчина угрожает ножом продавцу.

Выяснилось, что 34-летний задержанный достал нож в ответ на просьбу покинуть ТЦ. Кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.