Митрополит Матфей обратился к псковичам с рождественским посланием

13:01, 06 января 2025, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Матфей обратился к жителям Псковской области с рождественским посланием. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

«Сердечно и радостно поздравляю вас с великим праздником Рождества Христова. В этот светлый день мы вновь и вновь вспоминаем тайну Боговоплощения, рождения Спасителя, пришедшего принести людям мир, любовь и надежду. Господь родился в убогих яслях, чтобы показать нам, что истинное величие заключается не во внешнем богатстве, а в смирении и чистоте сердца. Рождество – это время когда свет Христовой звезды озаряет наши души, наполняя их радостью и теплотой. Это время, когда мы прозваны не только праздновать, но задуматься о своей жизни. Помогаем ли мы тем, кто нуждается в нашей поддержке, простираем ли руку помощи слабым и обездоленным? В эти праздничные дни я призываю вас открыть свои сердца для любви и доброты, для прощения и сострадания», – отметил Владыка.

Митрополит Матфей также пожелал, чтобы этот праздник стал для всех началом новой жизни, наполненной искренним стремлением к Богу и духовному совершенству.

«Особое слово хочу сказать тем, кто встречает Рождество в трудных обстоятельствах. Больным, одиноким, тем, кто служит и трудится в эти дни, а также тем, кто ждёт возвращения родного человека с фронта. Помните, что Господь всегда рядом с нами даже в самые тяжёлые минуты и его любовь обнимает каждого. Пусть Рождественская звезда осветит ваш путь, даст силы на добрые дела, пусть в домах будет мир, а в сердцах свет Христовой любви. С Рождеством!» – заключил он.