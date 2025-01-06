Каток готовится к открытию в Финском парке Пскова
Каток готовится к открытию в Финском парке Пскова. Об этом сообщается в группе стадиона «Машиностроитель» в социальной сети «ВКонтакте».
Сейчас ведётся подготовка и заливка льда. Псковичей попросили во время подготовки катка не кататься на нём.
Дату открытия сообщат позже. Кроме того, для жителей и гостей города подготовлены увлекательные мероприятия.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое другое есть в телеграм-канале «ПАИ. Спортинформ».
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