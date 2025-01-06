Псковский ГКЦ стал местом, где сбываются новогодние мечты
В Городском культурном центре Пскова прошла серия новогодних мероприятий. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Творческий коллектив учреждения подготовил различные развлекательные праздничные программы, рассчитанные на разный возраст: беби-ёлку, мюзикл по мотивам «Алисы в Стране чудес», цирковые представления, музыкальное и другие шоу.
«Мы искренне надеемся, что вам удалось окунуться в атмосферу праздника и почувствовать ту магию, которую мы так старательно создавали! Каждый из вас внес свою частичку волшебства, и именно благодаря вам наш культурный центр стал местом, где сбываются новогодние мечты!» – отметили сотрудники ГКЦ Пскова.
Ранее сообщалось, что рождественские гулянья «Рождество начинается здесь!» развернутся в парке Строителей в Пскове 7 января.
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