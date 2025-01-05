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Общество

На рождественские гуляния приглашают псковичей в парк Строителей

Рождественские гуляния «Рождество начинается здесь!» развернутся в парке Строителей в Пскове 7 января в 17:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Изображение: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Колядовщики, ряженые, христославы съедутся со всей Псковской области и устроят большое гуляние по старинным русским традициям. Пришедших на праздник ожидают традиционные народные игры, колядки от фольклорных ансамблей и коллективов Псковской области, выступления артистов, традиционные горячие напитки, угощения, сувениры и большой рождественский хоровод.

Праздник начнётся с большого костюмированного шествия с рождественскими звёздами и колядками. В 16:00 шествие отправится от здания бывшего кинотеатра «Октябрь» далее мимо Троицкого собора по новому пешеходному мосту и до парка Строителей. Каждый желающий может присоединиться к шествию, рождественские звёзды и костюмы приветствуются.

Вход свободный.

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