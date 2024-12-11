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Пора чудес в ГКЦ Пскова: юных псковичей и их родителей приглашают на новогодние спектакли

Псковский городской культурный центр приглашает детей и их родителей увлекательно отпраздновать новогодние праздники. Творческий коллектив учреждения подготовил различные развлекательные праздничные программы, рассчитанные на разный возраст: беби-ёлку, мюзикл по мотивам «Алисы в Стране чудес», цирковые представления, музыкальное и другие шоу. Что интересного ждёт псковичей на празднике, рассказал заместитель директора ГКЦ Пскова Даниил Иванов в программе «Место встречи» в эфире радио «7 НЕБО».

«Городской культурный центр подготовил много интересных программ. Всех псковичей уже 19 декабря в 19:00 мы приглашаем на премьеру спектакля народного коллектива молодёжного театр «Фонарь» «Необыкновенная история». Это рождественская история, старая добрая сказка. Будет очень интересно и познавательно. Гостей ждут игра музыки и света, потрясающие актеры. Также для самых маленьких зрителей подготовлена беби-ёлка «Самая сказочная сказка». Вход уже с возраста 0+, то есть даже самые-самые маленькие зрители смогут поучаствовать. Подготовлена интересная программа. Детей порадуют Дед Мороз и Снегурочка, а самое главное – всех ждут подарки. Каждый ребёнок на этом представлении получит от Дедушки Мороза сувенир на память», – сказал гость эфира.

Даниил Иванов также рассказал о ещё одном представлении – «Скорый поезд: Алиса – Страна чудес» по мотивам всем известной сказки «Алиса в Стране чудес». «Это потрясающий мюзикл. Он очень не похож на оригинал. Режиссёр предлагает новый взгляд на этот материал. Получилось интересно, захватывающе», – сказал Денис Иванов.

Также для всех любителей циркового искусства организаторы подготовили развлекательную программу Псковского цирка. Представление будет включать жонглирование, акробатику, трюки и выступления воздушных гимнастов, добавил гость эфира.

Представления пройдут с 19 декабря по 6 января.

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