Почти три тысячи случаев ОРВИ выявлено в Псковской области за неделю

21:48, 06 января 2025, ПАИ

С 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года выявлено 2296 случаев ОРВИ. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 39%. В Пскове зарегистрировано 529 случаев ОРВИ, или 23% от общего количества по региону. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Псковской области.

В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии. Случаев гриппа не зарегистрировано.

Завершена кампания по иммунизации против гриппа. Всего в Псковской области привились 275 642 человека, что составило 47,43 % охвата населения.