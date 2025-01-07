Зарплата в Псковской области выросла на 13,4% в реальном выражении

16:16, 07 января 2025, ПАИ

По оценке за январь – октябрь 2024 года, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Псковской области составила 52 848 рублей, что на 21,8 % больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

В реальном выражении рассчитанная с учётом индекса потребительских цен зарплата выросла на 13,4 %, а суммарная задолженность по заработной плате на 1 декабря прошлого года выросла на 11,2 % и составила 1 млн 722 тысячи рублей по сравнению с сопоставимой датой ноября 2024 года, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что по итогам декабря 2024 года количество плательщиков налога на профессиональных доход в России превысило 12 миллионов людей.