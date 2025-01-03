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Экономика

В России стало более 12 млн самозанятых по итогам декабря

Количество плательщиков налога на профессиональный доход в России достигло 12 172 902 человек по итогам декабря, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

В прошлом месяце количество новых самозанятых превысило отток людей, которые снялись с регистрации в таком статусе. На практически 160 тысяч людей, снявшихся с регистрации, пришлось 374 тысячи новых.

В декабре самозанятым в качестве налогов начислили 11,51 млрд рублей, что на 1,81 млрд больше, чем за предыдущий месяц. Выручка самозанятых увеличилась на 33,3 млрд рублей и составила 250 млрд рублей, а число сформированных чеков выросло до 177 млн.

Самыми распространёнными отраслями среди плательщиков налога на профессиональный доход в России остаются услуги ремонта, автоперевозки, IT и услуги красоты. Наибольшее количество самозанятых зарегестрированы в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, а на третьем месте идёт Краснодарский край.

Отметим, что с 1 июля 2020 года специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать во всех регионах страны. Налоговая ставка по нему составляет четыре процента от дохода, полученного при реализации товаров и услуг физическим лицам и шесть процентов в отношении доходов от реализации индивидуальным предпринимателями и юридическим лицам.

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