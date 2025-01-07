Просроченная задолженность по зарплате в Псковской области выросла более чем на 11%

17:29, 07 января 2025, ПАИ

Просроченная задолженность по зарплате в Псковской области по состоянию на 1 декабря 2024 года выросла на 11,2 %, превысив показатели 1 ноября прошлого года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

Так, долг работодателей перед сотрудниками составил 1,722 млн рублей, что на 173 тысячи рублей больше, чем по состоянию на 1 ноября прошедшего года. В Псковстате отметили, что просрочки по зарплате не связаны с несвоевременным получением денежных средств из бюджетов всех уровней.

Напомним, что с января по октябрь 2024 года зарплата в Псковской области выросла на 13,4 % в реальном выражении, а среднемесячная номинальная начисленная зарплата за этот же период составила 52 848 рублей.