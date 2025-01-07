Псковичей предупредили о неблагоприятном погодном явлении 8 января

18:44, 07 января 2025, ПАИ

О неблагоприятном погодном явлении завтра, 8 января, предупредили жителей Псковской области в региональном центре гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

В течение суток 8 января местами в регионе ожидается налипание мокрого снега на провода.

Псковичам напомнили, что в такой ситуации необходимо быть осторожными на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач.

Кроме того, лучше не использовать электронагревательные приборы для обогрева помещений. Это может привести к нагрузкам на электропроводку и к её воспламенению.