90-летие отметила жительница Гдовского района

20:45, 07 января 2025, ПАИ

90-летие отметила жительница Гдовского района Нина Павлова сегодня, 7 января. Об этом пишет газета «Гдовская заря».

Нина Павлова родилась в многодетной семье в деревне Островцы. Отец пропал на полях сражений, а её матери пришлось взять на свои плечи всё оставшееся хозяйство и воспитывать детей.

«Мы в деревне все одинаково бедствовали, мало кто хлебушка вдоволь ел. А у нас в доме его месяцами не бывало. Жмых ели, травой всё заправляли. В школу ходить было большой роскошью. Я уж в 12 лет пошла работать на наш рыбозавод. Чаны мыла, лёд колола, рыбу солила, а чтобы её в Псков отправить, мы с такими же подростками лопатами до большака дорогу прочищали», – рассказал она о детстве.

Много лет спустя Нина Павлова стала работать в детском саду и посвятила этому делу много лет жизни.