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Общество

Михаил Ведерников посетил храм Князя Александра Невского в Рождество

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил воинский храм Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского в Пскове в Рождество. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

  • Воинский храм Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Воинский храм Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Воинский храм Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Воинский храм Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Воинский храм Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Это особенное место и для наших военнослужащих, и для всех жителей города. Уверен, что молитвы в этом святом месте имеют особую силу, тем более в такой день», – подчеркнул он.

Михаил Ведерников поговорил с настоятелем, иереем Александром Короплясовым. Губернатор отметил, что храм развивается и привлекает всё больше людей под свои своды, вовлекает в свою просветительскую деятельность.

Глава региона также поставил свечи в память о воинах, ушедших, защищая Отечество, и помолился о здравии тех, кто сегодня сражается за будущее страны.

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