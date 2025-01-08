Михаил Ведерников посетил храм Князя Александра Невского в Рождество

22:08, 07 января 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил воинский храм Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского в Пскове в Рождество. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова









«Это особенное место и для наших военнослужащих, и для всех жителей города. Уверен, что молитвы в этом святом месте имеют особую силу, тем более в такой день», – подчеркнул он.

Михаил Ведерников поговорил с настоятелем, иереем Александром Короплясовым. Губернатор отметил, что храм развивается и привлекает всё больше людей под свои своды, вовлекает в свою просветительскую деятельность.

Глава региона также поставил свечи в память о воинах, ушедших, защищая Отечество, и помолился о здравии тех, кто сегодня сражается за будущее страны.