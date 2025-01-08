Кто лидирует в номинации «Событие» премии «Народное признание»

22:11, 08 января 2025, ПАИ

Фавориты установились в некоторых номинациях Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024». Публикуем список тех, кто сейчас занимает лидирующие позиции в номинации «Событие».

Первое место предварительно занимает «Курган дружбы – 2024». Международная встреча ветеранов и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии на кургане Дружбы состоялась 7 июля 2024 года в Себежском районе – ветераны и молодёжь встретились на границе государств в 65-й раз. Принимающая сторона – Белоруссия – подготовила насыщенную программу. Наряду с традиционными мероприятиями гости приняли участие в работе тематических площадок, а также посетили торговые палатки двух государств. К этому часу «Курган дружбы – 2024» набрал 946 голосов.

Второе место у фестиваля «Наше море» в Гдовском районе. Это уникальное событие, которое проходило на берегу Чудского озера с 2 по 4 августа 2024 года. Упор был сделан на музыкальную составляющую. Фестиваль посетило около 18 тысяч зрителей со всей Псковской области и из-за её пределов. «Наше море» уже сумело набрать 542 голоса.

На третьем месте находится военно-историческая реконструкция «Дорога жизни» в Невеле. Она состоялась 27 января 2024 года. Проект организовал клуб «Моторы Победы» совместно с детским театральным коллективом «Ладошки» и драматическим коллективом «Мозаика». Мероприятие было приурочено к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда и стало важным событием для местного сообщества, подчеркивающим значимость исторической памяти. Военно-историческая реконструкция «Дорога жизни» не только увековечила память о героических страницах истории, но и объединила людей разных возрастов в стремлении сохранить память о подвиге нашего народа. Сейчас у реконструкции «Дорога жизни» в Невеле 515 голосов.

За статуэтку «Народного признания – 2024» в этой номинации также борются реконструкция боя на «Линии Сталина» в Островском районе (497 голосов), семейный фестиваль «Ромашковое поле» в Бежаницком районе (458 голосов), фестиваль «Довмонт Псковский – 2024» (451 голос), подъём самолёта из озера Максимовец Новосокольнического района (435 голосов), фестиваль «Эх, балалайка!» (434 голоса), турнир по боксу памяти Евгения Клевцова в Великих Луках (427 голосов), финальный этап Кубка России по ралли «Пушкинские Горы – 2024» (413 голосов), открытие памятника Арине Родионовне в Пушкиногорском районе (400 голосов), фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» в Красногородском районе (387 голосов), экофестиваль «РосянкаFEST» (356 голосов), комплекс мероприятий, посвящённых 100-летию со дня рождения и 81-й годовщине подвига Александра Матросова (348 голосов), церемония зажжения Вечного огня в Острове у братского захоронения (323 голоса),пыталовский фестиваль «Праздник клюквы» (322 голоса), спортивный фестиваль «Пасха СпортFEST» в Печорах (315 голосов), международный чемпионат и первенство Псковской области по зимнему плаванию «Ледяной заплыв – 2024» (315 голосов), межрайонный фестиваль деревенской культуры «Семейные традиции. Сенокосная пора» (315 голосов), межрегиональная поисковая экспедиция «XI Студенческая вахта памяти: Северо-Западный фронт» (312 голосов), фестиваль русской культуры «Деревня» в Пустошкинском районе (311 голосов), ярмарка «Лешуга» (310 голосов), региональные соревнования «Кубок Защитников Отечества» (266 голосов), слёт-фестиваль патриотических объединений Союзного государства (250 голосов) и первый турнир по шахбоксу «Боксёрский гамбит» (264 голоса).

Отметим, что ситуация с количеством голосом может измениться. Номинанты могут подключить к голосованию своих поклонников и группы поддержки. Голосование в первом туре продлится до 17 января включительно.

Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителем стали Псковское агентство информации и другие СМИ из медиахолдинга Псковской области.

Победители определяются в 10 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие».

Первый этап голосования за номинантов проходит с 16 декабря по 17 января, второй – с 20 января по 21 февраля. Церемония вручения состоится 26 февраля в Псковской областной филармонии.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание и #ПремияПАИ.