Прокуратура проверяет инцидент с детьми в поезде Кисловодск – Тында

23:07, 08 января 2025, ПАИ

В Кабардино-Балкарской Республике проводится проверка по факту госпитализации детей, которые были сняты с поезда, следовавшего по маршруту «Кисловодск – Тында». Об этом стало известно 8 января из сообщения, опубликованного на сайте надзорного ведомства.

По информации, предоставленной прокуратурой, несовершеннолетние находились в санатории в Нальчике, но их состояние ухудшилось во время поездки на пассажирском поезде. 12 детей с симптомами кишечной инфекции доставили в инфекционное отделение Минераловодской больницы, сообщили в Минздраве Ставропольского края.

«По итогам проверки будет дана оценка соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», – отметили в прокуратуре Кабардино-Балкарской Республики.