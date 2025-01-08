Михаил Мишустин утвердил расписание праздничных и выходных дней на 2025 год

23:46, 08 января 2025, ПАИ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил расписание праздничных и выходных дней на 2025 год. Об этом пишет ТАСС.

Согласно документу, в следующем году россияне будут работать 247 дней, а отдыхать 118 дней. После новогодних праздников первым рабочим днём станет 9 января.

Правительство РФ ежегодно утверждает календарь переносов выходных дней для балансировки рабочего времени и отдыха граждан.

В соответствии с графиком, 7 марта будет сокращённым рабочим днём, но дополнительных выходных после 9 января не предусмотрено до самого мая.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проведёт встречу с членами Правительства РФ завтра, 9 января.