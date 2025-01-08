Михаил Мишустин утвердил расписание праздничных и выходных дней на 2025 год
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил расписание праздничных и выходных дней на 2025 год. Об этом пишет ТАСС.
Согласно документу, в следующем году россияне будут работать 247 дней, а отдыхать 118 дней. После новогодних праздников первым рабочим днём станет 9 января.
Правительство РФ ежегодно утверждает календарь переносов выходных дней для балансировки рабочего времени и отдыха граждан.
В соответствии с графиком, 7 марта будет сокращённым рабочим днём, но дополнительных выходных после 9 января не предусмотрено до самого мая.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проведёт встречу с членами Правительства РФ завтра, 9 января.
Михаил Ведерников пригласил жителей Псковской области на выставку трофейной техники, захваченной в ходе спецоперации
В праздник Собора Пресвятой Богородицы митрополит Матфей совершил литургию в кафедральном соборе
Михаил Ведерников – о выставке трофейной техники: У всех есть возможность увидеть, с чем приходится сталкиваться нашим ребятам на фронте
В России объявили о ещё четырёх индексациях пенсий: насколько и когда увеличат выплаты
Михаил Ведерников вместе с воспитанниками центра «Воин» осмотрел образцы трофейной военной техники
Как без стресса войти в рабочий ритм, рассказали псковичам в областном комитете по труду и занятости