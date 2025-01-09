За новогодние выходные на объектах теплоснабжения в Пскове не произошло серьёзных инцидентов

08:42, 09 января 2025, ПАИ

За новогодние выходные на объектах теплоснабжения в Пскове не произошло серьезных инцидентов, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковских тепловых сетей.

«Все проблемы, которые приключились в эти праздничные дни, могут уместиться на пальцах одной руки», – отметили на предприятии.

В пресс-службе добавили, что за новогодние праздники специалисты привлекались только для устранения последствий «моргачей» – кратковременных перебоев в поставке электроэнергии.

«Мы искренне рады, что эти праздничные дни прошли без серьезных инцидентов», – заключили в теплосетях.