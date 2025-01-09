С 1 марта экскурсоводам в Псковской области запретят работать без лицензии
С 1 марта 2025 года экскурсоводам, гидам-переводчикам и иным лицам, оказывающим экскурсионные услуги, будет запрещено проводить экскурсии без аттестации. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по туризму.
Ранее срок обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков был перенесен с 1 июля 2024 года на 1 марта 2025 года.
При этом с 1 января размер госпошлины для аттестации экскурсоводов вырос до 2 тысяч рублей.
Прием заявлений с документами на прохождение аттестации в комитете по туризму Псковской области ведётся с 16:00 до 18:00 (в рабочие дни). Также заявления и документы на прохождение аттестации можно подать через «Госуслуги».
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