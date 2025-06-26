Четырёхдневный крестный ход стартовал в Псковской области

16:39, 26 июня 2025, ПАИ

Традиционный Свято-Тихоновский крестный ход отправился из Клина (Псковская область) в Торопец (Тверская область) сегодня, 26 июня. Об этом пишет газета «Пламя».



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»

















Крестный ход посвящён памяти патриарха Московского и всея Руси Тихона. В 2025 году отмечается 100-летие со дня его кончины.

Мероприятие началось на подворье Свято-Успенского Святогорского монастыря в деревне Клин с Божественной литургии, которую возглавил игумен Василий (Бурков). После трапезы участники отправились в четырёхдневный крестный ход по маршруту, связанному с жизнью святителя Тихона.

В начале пути паломники посетили храм святителя Тихона и памятник патриарху в посёлке Кунья. Запланированы остановки у разрушенной церкви Троицы Живоначальной в деревне Груздово Куньинского района и у колокольни Троицкой церкви в деревне Плотично Торопецкого района.

29 июня крестный ход завершится Божественной литургией в храме Всех Святых в Торопце и общей трапезой.