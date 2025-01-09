Часть улицы Гдовской закроют в Пскове с 13 января

10:26, 09 января 2025, ПАИ

Одна полоса движения на улице Гдовской в районе дома № 25 в Пскове будет закрыта с 13 до 17 января в связи с проведением дорожных работ, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.