Часть улицы Гдовской закроют в Пскове с 13 января
Одна полоса движения на улице Гдовской в районе дома № 25 в Пскове будет закрыта с 13 до 17 января в связи с проведением дорожных работ, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.
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