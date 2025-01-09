Сон, спорт, еда: названы самые частые обещания россиян самим себе на 2025 год

10:36, 09 января 2025, ПАИ

​Названы самые частые обещания россиян самим себе на 2025 год, пишет Лента.ру.

41% россиян хотят наладить режим сна в новом году. На втором месте оказалось желание правильно питаться – так ответили 38% опрошенных. Третьим по популярности вариантом россияне назвали регулярные занятия спортом – привести себя в форму захотели 37%.

23% решили взяться за новые проекты и задачи и заняться саморазвитием. 22% больше не хотят откладывать важные дела на потом, 17 процентов намерены отказаться от вредных привычек, еще столько же опрошенных собираются планировать бюджет, вести учет расходов и осторожнее относиться к шопингу. 15% россиян надеются выучить иностранный язык. 13% опрошенных хотят укрепить отношения с друзьями, почти столько же решили начать инвестировать часть дохода.

Среди других вариантов: больше уделять времени себе, жить без долгов, перестать жить работой, написать книгу, построить дом, найти любимое дело, начать читать книги. Россияне, озабоченные финансовым благополучием, также отметили, что планируют отказаться от импульсивного шопинга на маркетплейсах.