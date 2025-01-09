Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сон, спорт, еда: названы самые частые обещания россиян самим себе на 2025 год

​Названы самые частые обещания россиян самим себе на 2025 год, пишет Лента.ру.

41% россиян хотят наладить режим сна в новом году. На втором месте оказалось желание правильно питаться – так ответили 38% опрошенных. Третьим по популярности вариантом россияне назвали регулярные занятия спортом – привести себя в форму захотели 37%.

23% решили взяться за новые проекты и задачи и заняться саморазвитием. 22% больше не хотят откладывать важные дела на потом, 17 процентов намерены отказаться от вредных привычек, еще столько же опрошенных собираются планировать бюджет, вести учет расходов и осторожнее относиться к шопингу. 15% россиян надеются выучить иностранный язык. 13% опрошенных хотят укрепить отношения с друзьями, почти столько же решили начать инвестировать часть дохода.

Среди других вариантов: больше уделять времени себе, жить без долгов, перестать жить работой, написать книгу, построить дом, найти любимое дело, начать читать книги. Россияне, озабоченные финансовым благополучием, также отметили, что планируют отказаться от импульсивного шопинга на маркетплейсах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 января 2025

Когда работодатели проведут индексацию зарплат, рассказали псковичам
09 января 2025

Выиграть набор сувениров от Туристского инфоцентра могут псковичи
09 января 2025

Водогрейный котёл установили в школе Локнянского округа
09 января 2025

Более 1,3 миллиарда свежих цветов и зелени ввезли в Россию через Псковскую область в 2024 году
09 января 2025

В Псковской области прогнозируется необычно тёплый март
09 января 2025

Почти 50 владельцев оружия проверили росгвардейцы в охотничьих угодьях Псковской области
09 января 2025

В псковском управлении Росгвардии начался зимний период подготовки
09 января 2025

Псковичи назвали три качества, которые помогли им успешно завершить 2024 год

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...