В Псковской области прогнозируется необычно тёплый март
В Псковской области прогнозируется необычно тёплый март, весна в этом году начнется раньше обычного, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Об этом пишет «Российская газета».
В Псковской области, Карелии, Ленинградской, Новгородской и Мурманской областях март ожидается теплее обычного. В Восточной Сибири и на юге Западной Сибири – от Новосибирска до предгорьев Алтая, в Забайкалье в марте погода тоже ожидается заметно мягче, чем обычно.
В Амурской области, в Приморье, на западе Чукотки возможны волны тепла. Холодно при этом будет на юго-востоке Чукотки и на Камчатке.
В Москве март будет соответствовать климатической норме. По ночам еще возможны низкие температуры – до минус 7 градусов. Днем воздух в основном будет прогреваться от нуля до плюс 5 градусов.
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