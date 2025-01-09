В Псковской области прогнозируется необычно тёплый март

10:55, 09 января 2025, ПАИ

В Псковской области прогнозируется необычно тёплый март, весна в этом году начнется раньше обычного, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Об этом пишет «Российская газета».

В Псковской области, Карелии, Ленинградской, Новгородской и Мурманской областях март ожидается теплее обычного. В Восточной Сибири и на юге Западной Сибири – от Новосибирска до предгорьев Алтая, в Забайкалье в марте погода тоже ожидается заметно мягче, чем обычно.

В Амурской области, в Приморье, на западе Чукотки возможны волны тепла. Холодно при этом будет на юго-востоке Чукотки и на Камчатке.

В Москве март будет соответствовать климатической норме. По ночам еще возможны низкие температуры – до минус 7 градусов. Днем воздух в основном будет прогреваться от нуля до плюс 5 градусов.