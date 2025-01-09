Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области прогнозируется необычно тёплый март

В Псковской области прогнозируется необычно тёплый март, весна в этом году начнется раньше обычного, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Об этом пишет «Российская газета».

В Псковской области, Карелии, Ленинградской, Новгородской и Мурманской областях март ожидается теплее обычного. В Восточной Сибири и на юге Западной Сибири – от Новосибирска до предгорьев Алтая, в Забайкалье в марте погода тоже ожидается заметно мягче, чем обычно.

В Амурской области, в Приморье, на западе Чукотки возможны волны тепла. Холодно при этом будет на юго-востоке Чукотки и на Камчатке.

В Москве март будет соответствовать климатической норме. По ночам еще возможны низкие температуры – до минус 7 градусов. Днем воздух в основном будет прогреваться от нуля до плюс 5 градусов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 января 2025

Когда работодатели проведут индексацию зарплат, рассказали псковичам
09 января 2025

Выиграть набор сувениров от Туристского инфоцентра могут псковичи
09 января 2025

Водогрейный котёл установили в школе Локнянского округа
09 января 2025

Более 1,3 миллиарда свежих цветов и зелени ввезли в Россию через Псковскую область в 2024 году
09 января 2025

В Псковской области прогнозируется необычно тёплый март
09 января 2025

Почти 50 владельцев оружия проверили росгвардейцы в охотничьих угодьях Псковской области
09 января 2025

В псковском управлении Росгвардии начался зимний период подготовки
09 января 2025

Псковичи назвали три качества, которые помогли им успешно завершить 2024 год

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...