Верховный суд РФ: водитель не может употреблять алкоголь после ДТП

12:12, 09 января 2025, ПАИ

Попавшему в ДТП водителю следует воздержаться от употребления алкоголя, даже при отсутствии к нему претензий и если он является единственным участником аварии. Такое решение принял Верховный суд России, пишет Lenta.ru.

Суд рассмотрел жалобу жителя Карелии, который посчитал незаконным решение нижестоящих судов о лишении его права управления транспортом на 1,5 года со штрафом 30 тысяч рублей. Он был признан виновным по статье 12.27 («Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием») КоАП РФ.

Мужчина за рулем автомобиля вылетел в кювет, в результате чего произошла полная деформация кузова. Он связался с владельцем транспорта, который не стал предъявлять ему никаких претензий в связи с аварией, после чего водитель выпил алкоголь.

Верховный суд указал, что водитель должен был оформить ДТП в соответствии с правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Но в материалах дела нужных документов не оказалось.