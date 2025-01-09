Пскович украл золото и сдал его в ломбард

14:30, 09 января 2025, ПАИ

Житель Пскова украл из чужой квартиры золотые изделия и сдал их в ломбард, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию обратилась псковичка, которая сообщила, что из ее квартиры на улице Киселева были украдены золотые изделия, предварительно, на сумму 100 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан подозреваемый в краже. Им оказался безработный, ранее судимый 40-летний пскович. По его словам, украденные золотые изделия он сдал в ломбард.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.